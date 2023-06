Analyysi: Markku Kanerva on vaikean päätöksen edessä – "Perusteleminen olisi todella hankalaa"

Suomessa on ehditty tottua siihen, että maajoukkueen käytössä on hurjassa maalivireessä oleva Teemu Pukki, mutta nyt tilanne on täysin erilainen. Pukin edellisestä maalista tuli keskiviikkona kuluneeksi viisi kuukautta. Hän on pelannut 17 perättäistä ottelua ilman maalia.

Pohjanpalo sen sijaan teki Italian kakkostasolla 38 ottelussa 19 maalia. Huhti–toukokuun yhdeksässä ottelussa tuli yhdeksän maalia ja yksi maalisyöttö.

Pukki ja Pohjanpalo ovat viime vuosien parhaat suomalaishyökkääjät, mutta eivät maajoukkueen toimivin hyökkääjäpari. Pohjanpalo on rangaistusalueella Suomen paras hyökkääjä, mutta Pukin apu joukkueelle on kokonaisvaltaisempi.

Siksi Pukin jääminen avauksen ulkopuolelle olisi yllättävämpää kuin Pohjanpalon. Jos Suomi pelaa kahdella kärjellä, Kanervalla voi olla suuri houkutus valita Pukin kärkipariksi Benjamin Källman.

Källman on ollut Huuhkajien avauksessa kilpailullisissa otteluissa neljä kertaa ja tehnyt kaikissa peleissä maalin. Lisäksi hän onnistui marraskuussa Norjaa vastaan harjoitusottelussa.

Seurajoukkueessa Källman ei ole ollut yhtä tehokas. Kauden viimeiset 19 peliä tuottivat kaksi maalia. Yhteensä hän teki kuusi maalia.

Pohjanpalon penkitys olisi Kanervalta kova päätös, ja sen perusteleminen etenkin Pohjanpalolle itselleen olisi todella hankalaa.