Analyysi: SJK on derbyn suursuosikki, VPS ei pääse peliin paineettomana – Yksi arvio on osoittautunut täysin vääräksi

SJK:n ei ole tarvinnut tällä kaudella juuri jossitella, vaan se on tehnyt tarvittavat maalit lähes jokaisessa ottelussa. SJK on tällä hetkellä sekä fyysisesti että henkisesti erittäin vahva, eikä keskittyminen ole herpaantunut pitkienkään puolustusjaksojen aikana.

Kunto on myös kestänyt loppuun asti, ja SJK on ollut monessa tasaisessa tai vaikeassa ottelussa sitä vahvempi, mitä pidemmälle peli on mennyt.

SJK on sarjan ainoa tappioton joukkue. Se on sarjassa toisena, mutta pistekeskiarvolla mitattuna kärjessä. Jos keskiviikon pelit menevät SJK:n kannalta sopivasti, joukkueella voi olla torstaina mahdollisuus nousta myös pisteissä takaisin kärkipaikalle.