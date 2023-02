Antti Aalto on vankka arvokisasuorittaja – "Olen hyvä kilpailija"

Karsinta on ollut Suomen miehille usein pääkilpailu maailmancupissa, mutta arvokilpailuissa kilpailuun eteneminen on helpompaa. Jokainen maa saa asettaa kilpailuun vain neljä hyppääjää ja hallitseva mestari yhden lisää. Maailmancupissa esimerkiksi Keski-Euroopan mailla on laajat ja tasokkaat kansalliset ryhmät.