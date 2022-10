Anttila johtaa frisbeegolfin suurturnausta Yhdysvalloissa – "Voittokin on mahdollinen"

Frisbeegolfissa käytetään paljon OB-alueita (out of bounds) lisäämään haastetta vähemmän puustoisilla radoilla. Jos kiekko päätyy OB:lle, tulokseen lisätään rangaistusheitto. Niitä on tullut Anttilalle kolme, kun taas sekä Wysockilla että McBethillä on kummallakin jo seitsemän.