Argentiina hukkasi ensin dramaattisesti voiton – pilkkukisassa maalivahti Martinez nousi kuitenkin sankariksi

Leandro Paredes vei sitten Argentiinan jo 2–0-johtoon, eikä Hollanti enää yltänyt rinnalle vaikka argentiinalaisista Enzo Fernandez epäonnistuikin. Ratkaisevan osuman naulasi Lautaro Martinez, ja Argentiina on viidennen kerran jalkapallohistoriassaan MM-välierissä. Mestaruuksia maalla on kaksi (1978, 1986), ja nyt toiveissa on tietenkin, että ikonisen aseman maassa saanut Messi saisi juhlia jalkapalloilijan suurinta voittoa.