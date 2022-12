Argentiinan päävalmentaja: Messi on kaikkien aikojen paras

Vuonna 2014 Messi pelasi MM-finaalissa, mutta tuolloin Argentiina taipui Saksalle. Messi ei enää osallistu peliin yhtä aktiivisesti kuin aiemmin, ja hänen puolustamisensa on laiskahkoa, mutta Argentiinalle hän on yhä elintärkeä. Qatarin MM-kisoissa Messi on tehnyt jo viisi maalia.