Awak Kuier on oppinut WNBA:ssa lisää työnteosta ja haluaa palata Dallasin – naisten koripallomaajoukkueen tähtipelaajan kausi Euroopassa on sujunut hyvin

– Meillä on tosi hyviä puolustajia, ja he pystyvät puolustamaan Ranskaa ja Liettuaa vastaan. Oletan, että pystymme pysymään mukana pelissä. Ranska on tosi kova joukkue, mutta heidänkin joukkue on vasta matkansa alussa, ja yritämme pysyä mukana koko ajan ja iskeä, Kuier sanoi.