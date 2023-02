Bottas ajaa tällä kaudella jo Audi-tallipaikasta – Kovalainen uskoo, että suomalaiskuskin nykytaso riittää tulevaisuuden turvaamiseen

Kausi on suomalaiskuljettajalle tärkeä, sillä kulisseissa on meneillään jo valmistelu autonvalmistaja Audin tuloa varten. Vielä tällä kaudella Alfa Romeon nimellä kilpaileva Sauber-talli on tietynlaisessa välitilassa odottaessaan vuotta 2026, jolloin tallista tulee Audin tehdastalli. Audi on jo Sauberin osaomistaja, mutta sveitsiläistalli ei pääse vielä vähään aikaan hyötymään suoraan Audin valtavista resursseista.