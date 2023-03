Brentford voitti vierailleen Fulhamin 3–2

Nyt hävinnyt Fulham on Brentfordin edellä Valioliigan sarjataulukossa sijalla 7. Voitettuja otteluja sillä on 11 kaudella pelatuista 26:sta. Brentford on sijalla 9, ja voitto oli seuran kauden 9:s. Pelattuja otteluja Brentfordilla on vyönsä alla 24.