Cheerleading ei ole enää suomalaisen huippu-urheilun outolintu – kapteeni Reenkola haluaa hyödyntää menestyksen naisurheilun aseman parantamiseksi

Cheerleading on mukana Olympiakomitean huippu-urheiluohjelmassa, mutta yksilötasolla lajin urheilijoiden arki on kaukana täysipainoisesta huippu-urheilijan elämästä. Cheerleadingin urheilijat ovat ajankäytöllisesti puolipäiväisiä urheilijoita, mutta taloudellisesti kuin harrastajia. Vaikka he käyttävät lajiin lähes 20 viikkotuntia, eläminen pitää kustantaa työnteolla tai opintotuella.