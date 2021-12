Lauri Markkasen uusi joukkue Cleveland Cavaliers on ollut NBA:n tämän kauden myönteisin yllättäjä. Cleveland on ylittänyt kaikki etukäteisarviot ja voittanut ennen joulua pelaamistaan 32 ottelusta 19 Joukkue on vahvasti menossa kevään pudotuspeleihin, mitä moni ei uskonut ennen .