Sebastian Aho auttoi kolmella tehopisteellä Hurricanesin voittoon Coyotesista

– Pojat edessäni. Silloin tällöin on voinut tulla lipsahduksia, mutta näitte kyllä, miten me pelasimme kolmannessa erässä. Minun tarvitsi torjua vain kaksi kertaa. Kun koko joukkue sitoutuu ja pelaamme omaa systeemiämme, maalilla on paljon mukavampi olo. Hommani on torjua, kun on tosi kyseessä ja olen pystynyt siihen, Raanta sanoi Hurricanesin nettisivuilla.