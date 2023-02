Copypaste nykyajan normaalimäistä tai viimeistään jäähän rapsahtava latu voivat tuhota Ilkka Herolan ja Eero Hirvosen suunnitelmat

Molemmissa Herola oli yksi mitalisuosikeista, mutta nyt hänen ja Hirvosen kausi on ollut tasapaksu. Herola on yltänyt palkintokorokkeelle kerran. Hirvonen on ollut kymmenen parhaan joukossa neljästi, mutta säännöllinen kilpaileminen on ollut jo voitto itsessään loukkaantumisten pilkkomien kausien jälkeen.