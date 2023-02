Edmonton rökitti Pittsburghin, Puljujärvelle syöttöpiste – Husso torjui Detroitille voiton

Jatkoajalle venyi New Jersey Devilsin ja Los Angeles Kingsin kohtaaminen. Los Angeles johti ottelua 0–2 aina toisen erän loppupuolelle asti. New Jersey kuitenkin kiri ja ehti tasoittaa tilanteen kolmannessa erässä kahdesti lukemiin 3–3. Lopulta ottelu päättyi isäntäjoukkue New Jerseyn hyväksi 4–3.