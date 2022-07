Englannille mainio avaus EM-kotikisoissa ennätysyleisön edessä

Naisten jalkapallon EM-kisat alkoivat keskiviikkoiltana, kun Englanti voitti Itävallan 1–0. Englanti on kisajärjestäjä ja avausottelussa Manchesterin Old Trafford -stadionilla oli paikan päällä lähes 69 000 katsojaa, mikä on samalla naisten EM-kisojen uusi yleisöennätys.