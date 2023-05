Eteläpohjalaisten asetelmat miesten superpesikseen: Veto jatkaa kärjessä, muiden aika ei ole vielä

Koskenkorvalla iso remontti

Koskenkorvalla on koettu monta vaikeata kautta, joista kaikista vaikein oli viimeisin. Joukkue pelasi syksyn viimeiset ottelunsa karsinnoissa, joissa Haminan Palloilijat toki kaatui hallitusti.

Täksi kaudeksi seurassa on tehty iso remontti, jonka jälkeen pelinjohtajana toimii Antti Kuusisto. Myös pelaajisto on muuttunut rajusti, mikä on näkynyt halliotteluissa.

Odotettavaa on, että vielä kesäkauden alussakin yhteispelin sapluuna on vielä rakennusvaiheessa ja joukkue parantaa kauden mittaan. Potentiaalia ryhmässä toki on, mutta myös runsaasti kysymysmerkkejä.

Seurassa on laadittu selkeät suunnitelmat, joita toteuttamalla nousu sarjataulukon hänniltä on pitemmällä tähtäimellä täysin mahdollinen. Vielä alkavalta kaudelta ei kuitenkaan kannata liikoja odottaa.