Euroja riittää laskettavaksi ennen ja jälkeen heitettyjen metrien

– Muutaman vuoden on ollut ihan ok tilanne, kun arvokisamenestystä on tullut finaalitasolle asti. Ei menestyksestä ainakaan haittaa ole (tulojen hankkimiseen), vaan se antaa hyvän pohjan parille seuraavalle vuodelle. Uraa on jäljellä ainakin pari vuotta, 34-vuotias urheilija kertoi STT:lle puhelimitse.