Eveliina Piippo käy enää vain hiihtokoulua

– Olen tyytyväinen, kun perustaso on vakiintunut. Jos on ok päivä ja ok suksi, olen 20 parhaan joukossa. Vielä olisi kärkikymmenikkö saavuttamatta, mutta toivon, että se tulisi joko täällä tai maailmancupissa. Nälkä kasvaa syödessä aika äkkiä, Piippo paalutti.