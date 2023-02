F1-kausi on korkeintaan kolmen kauppa, mutta Aston Martin ja Alonso saattavat hätyytellä kärkitallien rintamaa

– Uusi tehdas on rakenteilla, Alonso rekrytoitiin sinne – siinä Aston Martinin projektissa on ihan hyviä aineksia. Näen, että siinä on parempia aineksia kuin esimerkiksi Alpinen projektissa. Siellä on paremmat mahdollisuudet mennä eteenpäin, mutta aikataulu on varmaan vielä vähän tiukka tälle vuodelle, Kovalainen sanoi ennen testejä.