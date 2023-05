Federiko Federikolla on suuri syliväli ja suuret odotukset

– Suomen vahvuus on ollut, että me olemme tehneet asioita eri tavalla. Nyt meillä on aikamoiset palikat, jos uskaltaa olla erilainen. Meillä on isommat palikat kuin aiemmin. Nyt kannattaa olla hoksottimet päällä, jengi kyllä kertoo, mitkä kombinaatiot ovat toimivimmat, Tuovi sanoi.