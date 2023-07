Fifa kasvatti huomattavasti naisten MM-palkintopottia, mutta miesten rahasummiin on vielä matkaa – puheenjohtaja Infantino väisti kysymyksen palkkioiden tasavertaisuudesta

Vaikka kisoihin on myyty jo lähes 1,4 miljoonaa pääsylippua, etenkin Uudessa-Seelannissa pelattavien otteluiden lipunmyynti on ollut vielä tahmeaa. Avauspeli pelataan Aucklandissa 50 000 katsojan stadionilla, eikä ottelua ollut myyty loppuun vielä keskiviikkoiltana. Myös kisojen molempiin välieräotteluihin on vielä lippuja saatavilla.