Tkachuk ja Panthers hurjina Floridan paikallisessa – Barkov jätti kaukalon

New York Rangers voitti kotonaan Calgary Flamesin 5–4, kun jatkoajalle venyneessä pelissä viimeisen niitin laittoi Alexis Lafreniere. Rangersin Kaapo Kakko syötti ottelun avausmaalin, ja on nyt kerännyt kauden 50 ottelussaan 24 pistettä (9+15). Lukema on hänen ennätyksensä NHL-uralla, tulokaskaudellaan 2019–20 Kakko kirjasi 23 pistettä (10+13).