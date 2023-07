Golf-ammattilainen Ursula Wikström: "Kun en ole mitään saavuttanut, niin varmaan se ajaa vielä pelaamaan"

Vaikka Wikströmin ura on suomalaisittain ainutlaatuinen, hänen on vaikea nostaa itseään kaapin päälle. Euroopan-kiertueen tilastojen mukaan hän on yltänyt 32 kertaa kymmenen parhaan joukkoon ja kakkoseksikin yhdeksän kertaa. Wikströmin mukaan voitottomuus on kuitenkin välillä painolasti.