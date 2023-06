Golfin major-kisassa edessä jännittävät loppuratkaisut – Fowler ja Clark jakavat kärkipaikan kolmen kierroksen jälkeen

Rickie Fowler ja Wyndham Clark johtavat golfin miesten Yhdysvaltain avointen mestaruuskilpailua Los Angelesissa, kun kauden kolmatta major-turnausta on pelaamatta enää päätöskierros. Fowlerin ja Clarkin yhteistulos on 10 alle parin, mutta nelinkertainen major-voittaja Rory McIlroy on kärkikaksikosta vain yhden lyönnin päässä tuloksellaan –9.