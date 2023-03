Hämeenlinnan Lentopallokerho poisti raskauspykälän pelaajasopimuksista viime viikolla – kaupunki vaatii seuraa katkaisemaan kaikki talouskytkökset entiseen manageriin

Kaupunki vaatii seuralta myös taloudellisten kytkösten katkaisemista Kalliomäkeen. Seuralla on yhä yksi pelaajan käytössä oleva asunto, joka on vuokrattu Kalliomäen yritykseltä. Seuran mukaan vuokra on markkinahintainen ja vuokrasopimus päättyy kauden loputtua.