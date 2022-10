Heliövaaran maila sai kyytiä – taas finaalitappio

Finaalitappio oli suomalais-brittiläiselle parille kuudes tänä vuonna. Heillä on kaudelta yksi turnausvoitto, joka tuli kesällä Hampurin massaturnauksesta. Pisteitä on kuitenkin kertynyt sen verran, että Heliövaara/Glasspool on vakuuttavasti matkalla kohti ATP-finaaliturnausta, sillä pari nousee rankingissa kuudenneksi. Mukaan mahtuu kahdeksan parasta.