Heliövaaran ja Glasspoolin hienosti sujunut ATP-finaalikoitos päättyi niukkaan välierätappioon

– Totta kai tästä haluaa vielä vain parantaa. Tämä vuosi päättynee ranking-sijaan 11, ja onhan se jo uskomattoman hyvä suoritus, mutta jokainen sija siitä ylöspäin on entistä vaikeampi. Töitä on tehtävänä, mutta potentiaalia on tosi paljon ja odotan innolla, mitä seuraava vuosi ja ehkä sitäkin seuraava tuovat tullessaan.