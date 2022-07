Helmarit jäi unelmastaan – vielä kuitenkin kaikki peliin Saksaa vastaan

– Eikö se elämässä ole niin, että kaikilla on hyvät ja huonot puolensa? Joukkueurheilussa on kaikkien kanssa tultava toimeen, mutta kyllä henkilökohtaisesti olen tykännyt meidän valmennuspoppoosta. Tosi moninainen ja monipuolinen, ei mitään valitettavaa. Ja vuosien mittaan on ollut inspiroivaa ja hienoa, että on saanut tehdä töitä erilaisten ihmisten kanssa ja saanut löytää sitä omaa peli-identiteettiä.