Helmarit tietää vastustajan vaarallisuuden – luottoa kuitenkin löytyy tärkeään karsintaotteluun

– Heitä vastaan on vaikea tehdä maaleja, ja meidän on varottava heidän vastahyökkäyksiään ja kaukolaukauksiaan. Meille on tärkeää pitää heidät poissa nopeasta pelistä, ja hyökkäyksessä taas meillä on oltava nopeutta ja meidän on löydettävä murtopaikat heidän linjastaan, päävalmentaja ennakoi vielä.