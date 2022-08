Helsinki täyttyi Eintracht Frankfurtin ja Real Madridin kannattajista – "Tärkeintä on olla täällä ja nauttia tunnelmasta"

Vaikka Real Madrid on yksi maailman suurimmista seuroista, Supercup on vetänyt Helsinkiin huomattavasti enemmän Eintrachtin kannattajia. Heitä on saapunut Helsinkiin noin 8 000 ja madridilaisseuran kannattajia 1 800. Yhteensä Supercup on tuonut ulkomailta Suomeen noin 12 000 jalkapallon ystävää. Täpötäydelle Olympiastadionille otetaan 32 000 katsojaa.