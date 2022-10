HIFK:n Ville Peltonen myrskyisästä syksystä: "Joka pelin jälkeen on katsottava kriittisesti tuloksen taakse"

– Joka pelin jälkeen on silti katsottava kriittisesti tuloksen taakse huolimatta siitä, voitimmeko vai hävisimmekö. Meille on tärkeää selvittää, millä pelillä ja keinoilla voittoja ansaitaan. Esimerkkinä laukaisutehokkuus, joka on ollut kolme kertaa heikompi kuin vastustajalla. Siihen on jo tullut parannusta, Peltonen taustoittaa.