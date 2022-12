Hiidensalo petrasi hieman sijoitustaan, Seppälä romahti makuuammunnassa

Seppälä romahti Suomen viime kausien ykköstykille Tero Seppälälle Kontiolahden cup-avaus antoi kosolti ajattelemisen aihetta. Maailmancupissa viime kaudella 12:nneksi yltäneen Seppälän sijoitussarja Kontiolahden kolmessa henkilökohtaisessa kilpailussa oli 35–31–https://51.Takaa-ajossa hän romahti lähdön 31. sijalta 51:nneksi. Floppi oli valmis, kun ensimmäiseltä makuupaikalta ropisi neljä laukausta ohi. Ensimmäiseltä pystypaikalta tuli kaksi sakkoa lisää.Seppälä laukoi avausmakuullaan hutikutinsa alhaalle, kello 8:n suuntaan. Hän oli tehnyt vaaditut tähtäimen siirrot, jotka eivät jostain syystä kuitenkaan näkyneet ampumataululla.– Ensimmäinen makuu on pieni arvoitus. Päävalmentajakin (Erik Kulstad) tuli jälkeenpäin sanomaan, että tein siirrot oikeaan suuntaan, Seppälä https://kummasteli.On mahdollista, että hänen aseessaan on ollut ammunnassa tekninen vika, eikä se siksi ole "totellut" ampujan komentoja.– On mahdollista, että ase on kolahtanut kisan jossain vaiheessa, ja sillä on ollut vaikutusta, Seppälä https://arvaili.Pystyammunnassa hänellä on ollut haastetta tällä alkukaudella aiemminkin.– Pystystä ei ole viime kauden https://varmuutta.Hiihdossa tekemistä