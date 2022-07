Hilkka Rahkonen rakastui jefuun ensi silmäyksellä – tunne on kestänyt jo kahdeksan vuotta

Naisten MM-kilpailut on kahdeksan maan maailmanmestaruustaisto, jossa ensimmäisten otteluiden voittajat menevät mitalipeleihin ja häviäjät päätyvät mittelemään sijoituksista viidestä kahdeksaan. Rankinglistalla Suomi on tällä hetkellä Euroopan ykkönen, ja maailmassa Suomen edellä ovat Yhdysvallat ja Kanada. Saksa on Suomen perässä sijalla neljä.