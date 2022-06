HJK:n Jair Silvalle ehdollista vankeutta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä – seura purki sopimuksen

HJK on purkanut Jair Tavares Silvan sopimuksen pelaajan saaman rikostuomion vuoksi. 27-vuotias pelaaja on saanut seitsemän kuukautta ehdollista vankeutta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, seura kertoo tiedotteessaan. Teko tapahtui vuonna 2016. Tuolloin 12-vuotias uhri oli lähestynyt pelaajaa sosiaalisessa mediassa, ja he olivat tavanneet jalkapallokentällä.