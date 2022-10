HJK pani AS Roman tähtisikermän ahtaalle, Brownen kaukopommi hylättiin videotarkastuksella – "Tilanne oli kimurantti"

– Sanoin jo Roomassa (Roman 3–0-voiton jälkeen HJK:sta), että heidän valmentajansa on hyvä. Heidän pelissään on ideaa, ja se on hyvin organisoitua. Vaikka heidän toiveensa jatkopaikasta olivat pienet, he pelasivat rohkeasti ja yritteliäästi. Lopussa he yllättivät meidät taktisilla muutoksillaan, Mourinho kehui Suomen mestarijoukkuetta.