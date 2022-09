Hollannin gp:n järjestäjät muistuttivat jälleen nollatoleranssista soihtujen suhteen – heittelijä luovutettiin viranomaisille

– Ilmapiiri täällä on mahtava. Into Maxista on sytyttänyt maata ja sitä on hieno seurata. Sääli, että siellä on muutama täysidiootti, jotka joko juopottelevat tai eivät tajua, mitä tuollainen soihtu radalla voi tehdä kuljettajalle. Jos tuollainen putkilo osuu, siitä voi tulla seurauksia eikä halo-turvakaarikaan auta, Wolff päivitteli.