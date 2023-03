Huippu-urheiluvastaavana aloittanut Toni Roponen patistaa Suomen maastohiihtoa kriittiseen itsearviointiin – "On nähtävä viestihopean taakse"

– Kriittistä arviointia on tehtävä aina, oli mennyt hyvin tai huonosti. Nyt tänä keväänä on entistä kriittisemmin arvioitava sitä, missä asioissa olemme kansainvälisellä tasolla ja missä asioissa meillä on selkeästi tekemistä, jotta me pystyisimme tuottamaan enemmän urheilijoita.