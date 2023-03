Huuhkaja-hyökkäyksellä maalihaluja karsintojen avaukseen – Tanskalla paineet niskassaan

– Eiköhän Tanska ole kaikkien mielestä se suosikki, mutta sen jälkeen on kyllä tosi tasaista. Kaikki on mahdollista. Ja kyllä minusta tuntuu, että tämä on ehkä paras paikka aloittaa: mieluummin tämän (Tanska-vieraspelin) pelaa nyt pois kuin sitten karsintojen lopussa. Alkupeleissä on yllätysmomentti aina isompi, joten siinä mielessä ihan kiva aloitus, Lod arvelee.