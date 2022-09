Huuhkajat tasapeliin Romanian kanssa – Pukin johtomaali ei riittänyt vieraiden paineessa

Kansojen liigan viidestä pelistään yhden voittanut ja kaksi tasan pelannut Suomi kamppailee maanantain päätöskierroksella vielä lohkon kakkossijasta, kun Bosnia-Hertsegovina kaatoi Montenegron ja otti lohkovoiton ja nousun liigan ylemmälle tasolle. Suomi on kahden pisteen päässä Montenegrosta, joka on Huuhkajia vastassa maanantaina kotonaan. Lohkon jumbosija ja putoaminen liigan C-tasolle on sekin vielä uhkana, sillä Romania on pisteen päässä Suomesta ja isännöi maanantaina Bosniaa.