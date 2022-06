Huuhkajilla vastassa uutta ja ehkä tuttuakin – Montenegro on yllätysvalmis ryhmä ilman tähtiäänkin

– Montenegrolta vaikuttava voitto, haaste on kova tiistaina. Mielenkiintoista nähdä, millä ryhmityksellä he tulevat meitä vastaan, ja miten kierrättävät pelaajistoa. Mutta me olemme valmistautuneet hyvin (mihin tahansa), Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva totesi ottelun aattona.