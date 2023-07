"Ei pidä kuin kunnioittaa tulosta ja jatkaa duunia" – Ida Hulkko karsiutui jatkosta 100 metrin rintauinnissa

– Suoraan sanottuna hyvin pettynyt olo on tässä vaiheessa. Tietysti kauden paras ja kovin aika, mitä on MM-kisoissa tullut uitua. Askeleita ollaan ehkä otettu oikeaan suuntaan, mutta kyllä siellä jäi paljon parannettavaa. Erityisesti 50 metrin käännökseen tuloon ja itse käännökseen hukattiin liikaa aikaa eikä sieltä sitten saatu viimeiselle 25 metrille kaikkea kestävyyttä irti, mitä on treenattu. Olisi ollut välieriin mahkut hyvällä uinnilla, Hulkko tuumi tiedotteessaan.