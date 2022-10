Antti-Roiko vei Hermeksen suurinumeroiseen voittoon Hokkista

06:50 Maali: J. Peterek (Hermes)

10:13 Rangaistus: J. Rautiainen - Koukkaaminen (Hermes)

16:58 Rangaistus: A. Karjalainen - Mailasta kiinnipitäminen (Hermes)

Ensimmäisen erän tulos: Hermes 1, Hokki 0

20:20 Maali: T. Liljamo (Hermes)

20:59 Rangaistus: E. Karuvaara - Poikittainen maila (Hermes)

26:54 Rangaistus: R. Mattila - Kiinnipitäminen (Hokki)

27:06 Maali: J. Peterek (YV) (Hermes)

27:18 Rangaistus: C. Seppelin - Kiinnipitäminen (Hokki)

30:21 Maali: J. Savolainen (Hokki)

32:27 Rangaistus: J. Nykänen - Mailasta kiinnipitäminen (Hermes)

34:54 Rangaistus: C. Seppelin - Kampitus (Hokki)

35:18 Maali: E. Karuvaara (YV) (Hermes)

38:06 Rangaistus: C. Seppelin - Sopimaton käytös tuomaristoa kohtaan (Hokki)

38:06 Maali: C. Seppelin (Hokki)

Toisen erän tulos: Hermes 4, Hokki 2

40:17 Rangaistus: V. Mustonen - Kiinnipitäminen (Hokki)

43:55 Maali: A. Ahola (Hermes)

50:50 Rangaistus: A. Holtinkoski - Korkea maila (Hokki)

54:19 Maali: E. Karuvaara (Hermes)

59:18 Rangaistus: J. Nykänen - Kampitus (Hermes)

Lopputulos: Hermes 6, Hokki 2