Italia sysäsi Englannin Kansojen liigan B-tasolle, Unkarin hurmos jatkui Saksan vieraana

Gareth Southgaten valmentama nuorekas Englanti on noussut viime vuosina Euroopan ehdottomaan kärkikastiin, mutta tämän vuoden Kansojen liigassa joukkue on ollut tuuliajolla. Englanti on kerännyt viidestä ottelusta vain kaksi pistettä, ja kesäkuun otteluruuhkassa joukkue kärsi kotikentällään 0–4-nöyryytyksen Unkarille.