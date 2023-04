Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Nummela ei niele Kuortaneen valmennuskeskuksen saamaa kritiikkiä: "Sitä jatketaan ja pyritään kehittämään"

Vielä reilu vuosi sitten Pekingissä joukkue pelasi olympiapronssille, mutta romahti syksyn maailmanmestaruuskisoissa kuudenneksi ja putosi alempaan tasolohkoon. Myöskään viime viikolla päättyneessä MM-turnauksessa Kanadassa lopputulos ei ollut toivottu, kun mitalijahti tyssäsi puolivälieriin. Viidennelle sijalle Naisleijonat kuitenkin pelasi ja nousi ensi vuodeksi takaisin A-lohkoon.

Kun tulostaso on romahtanut, tikunnokkaan on nostettu kaikkien muiden lisäksi myös Kuortaneen valmennuskeskus, jonne tyttöpelaajien parhaimmistoa on pyritty keskittämään jo reilun vuosikymmenen ajan. Kuortaneen kautta kulkeneista kuitenkin vain harva on kehittynyt tämän hetken maajoukkueen huippupelaajaksi.

Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela kuitenkin näkee, että valmennuskeskustoiminnalla on kaikesta huolimatta yhä paikkansa.

– Joukkueen kustannukset ovat 100 000 euroa vuodessa, josta pelaajat maksavat noin 70 000 ja jääkiekkoliitto noin 30 000, ynnäilee Nummela, joka tällä viikolla vieraili Vaasassa miesten maaottelukiertueen merkeissä.

– No, sen voi lopettaa ja saadaan muutama kymmenentuhatta rahaa suunnattavaksi muualle. Mitä sillä rahalla teet? Palkkaat kahteen naisten liigajoukkueeseen päätoimisen valmentajan.