Jääkiekkoliiga siirtyy Kati Kivimäen komennossa ammattimaiseen tuomariaikaan – Liigassa seitsemän päätoimista erotuomaria

Lohjalaislähtöinen, 49-vuotias Kivimäki on vuonna 1975 perustetun SM-liigan ensimmäinen naistoimitusjohtaja. Hän on viimeksi luotsannut menestyksekkäästi Helsingin Pasilan kauppakeskus Triplaa. Varsinaista urheilutaustaa Kivimäellä ei ole, mutta tuskin se bisneksen teossa on rasite.