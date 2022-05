Jääkiekon MM-järjestäjät ovat varautuneet Venäjän mahdollisiin vaikuttamisyrityksiin

– Kyberturvallisuuteen ja kyberriskeihin on siinä mielessä syytä varautua huolella. Varautuminen on viisautta. Erilaiset vaikuttamisen keinot, on se sitten kybermaailman puolella tapahtuvaa informaatiovaikuttamista tai jotain muuta, on otettava huomioon riskiarvioissa, Limnéll sanoo.