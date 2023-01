Jaakko Hänninen ei mieti viime vuoden vastoinkäymisiään, kun kisakausi kolkuttelee ovella

Hyvänä mäkimiehenä tunnettu Hänninen on ollut isoissa etappikisoissa lähinnä yksi tallinsa apukuskeista, jotka tekevät töitä joukkueensa kapteenin tai kapteenien eteen. Työ on raskasta, mutta Hänninen ei valita. Hän sanoo roolinsa olevan "hyvin vaihteleva", sillä on myös kisoja, joissa hänellä on vapaat kädet metsästää omaa menestystä.