Jalkapalloilija Natalia Kuikan kausi alkaa brasilialaistähti Martan kohtaamisella: "Se on niin arvaamaton, ei ikinä tiedä, mitä tulee"

– Marta on mukava tyyppi. On hauskaa pelata sitä vastaan. Se on hauska persoona kentällä. Jos ei ole pallo meidän puolella, niin pientä jutustelua tulee. Se on niin arvaamaton, ei ikinä tiedä, mitä tulee. Hän on maailmanluokan pelaaja, ja sellaista pelaajaa vastaan on kiva pelata.