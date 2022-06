Jalkapalloliigassa pelaava HIFK vaarassa ajautua konkurssiin – tarvitsee akuutisti kesäkuussa 140 000 euroa ja puoli miljoonaa vuoden loppuun mennessä

HIFK:n alkukausi on ollut Jalkapalloliigassa vaikea, sillä se on yhdeksästä pelaamasta ottelustaan hävinnyt kuusi, pelannut kolme tasan ja voittotili on yhä avaamatta. Sen sijaan Suomen cupissa joukkue on edennyt kahdeksan parhaan joukkoon, ja sen on määrä kohdata juhannuksen jälkeisellä viikolla puolivälierässä sarjaporrasta alempana pelaava helsinkiläisseura PK-35.