Jalkapalloseura Manchester Unitedin fanien toive saattaa toteutua – omistajat harkitsevat seuran myymistä

Superliigan hylkäämisestä huomatta mielenilmaukset Glazereita vastaan ovat jatkuneet. Myyntiaikeissa tosin tuskin on kyse omistajien pitkään sivuuttamista faneista: taustalla on todennäköisemmin muutokset talousmaailmassa. Tiedotteessakin mainitaan tarve stadionin ja infrastruktuurin kehittämiselle, sillä Old Trafford on maailman huippustadioneihin verrattuna jo ikääntynyt.